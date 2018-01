"Fire and Fury» fortsetter å skape furore i USA

I en av tre twittermeldinger tidlig søndag beklager Trump seg over å måtte svare for påstander i en «falsk bok» skrevet av en «fullstendig diskreditert» forfatter.

–Jeg har måttet håndtere falske nyheter allerede fra da jeg kunngjorde at jeg ville stille som presidentkandidat. Nå må jeg håndtere en falsk bok, skrevet av en fullstendig diskreditert forfatter. Ronald Reagan hadde samme problem og håndterte det bra. Det skal jeg også, skriver Trump.

I boka «Fire and Fury» omtales Trump som uengasjert, ustabil og uskikket til å være president. Forfatter Michael Wolff hevder den er basert på intervjuer med Trump selv og flere av presidentens medarbeidere i Det hvite hus.

– Søppelbok

Dette bestrides på det sterkeste av Trump og flere av medarbeiderne hans. Presidenten selv mener «Fire and Fury» er full av løgner, og utgivelsen er blitt forsøkt stanset av Trumps advokater.

Boka har imidlertid raskt blitt utsolgt, og har blitt et stort tema i amerikanske medier de siste dagene.

Lørdag rykket presidenten ut og forsikret at han er mentalt stabil og at han er et geni, og søndag fulgte Trump-rådgiver Stephen Miller opp med å si at presidenten «faktisk er et politisk geni» i et intervju med CNN.

–Og bokas forfatter er en søppelforfatter som har skrevet en søppelbok. Den er ikke noe annet enn en søppelhaug, sa Miller.

Han kom også med et kraftig verbalt angrep mot intervjueren Jake Tapper og anklaget CNN for å drive «negativ og hysterisk anti Trump-journalistikk».

Trump fornøyd

Intervjuet ble til slutt rundet av med at Tapper sa «Jeg tror jeg har kastet bort nok av mine seeres tid. Takk, Stephen», mens Miller fortsatt snakket.

Trump var tydelig fornøyd med rådgiverens TV-innsats.

–Jake Tapper i Fake News CNN ble nettopp ødelagt i sitt intervju med Stephen Miller fra Trump-administrasjonen. Se på hatet og urettferdigheten fra denne CNN-lakeien, skriver presidenten på Twitter.

Presidenten fikk også støtte fra CIA-sjef Mike Pompeo, som kaller Wolffs fremstilling av Trump «ren fantasi» i et intervju med Fox News søndag.

Beklagelse fra Bannon

Tidligere rådgiver Steve Bannon er en av kildene som brukes i «Fire and Fury», og like etter at boka ble publisert, var det den offentlige oppvasken mellom ham og Trump som dominerte oppslagene i amerikanske medier.

I boka kommer Bannon med harde utfall mot Trumps familie. Datteren Ivanka blir beskrevet som «dum som en murstein», og Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønnen Jared Kushner anklages for å ha hatt et «upatriotisk og forrædersk» møte med en russisk advokat.

Søndag rykket en angrende Bannon ut med en lengre beklagelse publisert av nettstedet Axios.

Blant annet understreker han at han støtter Trump og hans agenda, og at han mener presidenten var den eneste som kunne vunnet over Clinton i presidentvalget.

Han understreker også at han mener Trumps sønn, som han anklagde for å ha hatt et «upatriotisk og forrædersk» møte med en russisk advokat, er både «en patriot og en god mann».