Tyrkia har begynt offensiv mot kurdisk milits i Syria

– Våre væpnede styrker har begynt luftoperasjonen med den hensikt å knuse deler av YPG, kunngjorde Tyrkias statsminister Binali Yildirim i en TV-sendt tale lørdag.

Samtidig bekreftet det tyrkiske militæret at operasjonen, kalt Olivengren, er i gang og at den er rettet mot YPG og mot IS i Afrin-regionen i Nord-Syria.

Selv om den kurdiske YPG-militsen utgjorde hoveddelen av den USA-støttede SDF-styrken som var med på å bekjempe IS-styrken, anser Tyrkia både YPG og det kurdiske politiske partiet PYD for å være terrorister og allierte av den forbudte PKK-bevegelsen i Tyrkia.

Mot Manbij

En tyrkisk militærtalsmann sier at operasjon Olivengren vil bli gjennomført «med respekt for Syrias territoriale integritet».

Samtidig har tyrkiskvennlige militser gått inn i Afrin, ifølge tyrkiske medier.

Tidligere på lørdagen sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia «de facto har startet bakkeoperasjonen» i Syria.

Erdogan sa også at de vil gå videre til Manbij, en annen by i Syria som også kontrolleres av YPG.

Mange sivile

Det er mellom 8.000 og 10.000 YPG-krigere i Afrin, i tillegg til 800.000 sivile, blant annet mange flyktninger fra andre områder i Syria.

De siste dagene har flere titalls militære kjøretøy og hundrevis av soldater blitt sendt til grenseområdet og Tyrkia har truet med et nært forestående bakkeangrep.

Russland og USA bekymret

Russland er bekymret over Tyrkias militæroffensiv mot kurdiskkontrollerte områder i Syria og oppfordrer tyrkerne til å være tilbakeholdne.

Det russiske utenriksdepartementet opplyser at russiske styrker som er i Afrin, nå blir trukket ut av området.

Også USA uttrykker bekymring for den tyrkiske offensiven.