Joe Biden brøt løftet til Floyd-familien og USA

Joe Biden må innse at han ikke fikk på plass en politireform innen årsdagen for drapet på George Floyd. Alex Brandon, AP/NTB

WASHINGTON: På dagen for George Floyds død brøt Joe Biden løftet til både Floyd-familien og USA. Presidenten lovet at en politireform ville være klar på årsdagen for drapet. Det skjedde ikke.

