NYT: Trump har diskutert benådning av sine tre eldste barn

President Donald Trump har diskutert med sine rådgivere muligheten for å forhåndsbenåde barna, svigersønnen og sin personlige advokat Rudolph W. Giuliani.

NTB

Det skriver The New York Times.

Trump skal ha sagt at han er bekymret for en gjengjeldelse fra justisdepartementet ledet av påtroppende president Joe Biden som retter seg mot de tre eldste Trump-barna, Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Etterforsket, men ikke siktet

Donald Trump Jr. har blitt etterforsket av spesialetterforsker Robert Mueller for kontrakter han skal ha inngått med russere som tilbød informasjon som kunne skade Hillary Clinton i valgkampen i 2016. Han ble aldri siktet.

Kushner ga falsk informasjon til føderale myndigheter om sin kontakt med utenlandske aktører da han skulle sikkerhetsklareres. Kushner fikk likevel en sikkerhetsklarering av presidenten.

Det er ikke klart hva som er bakgrunnen for Trumps ønske om å forhåndsbenåde Eric Trump og Ivanka Trump.

Diskuterte benådning med Giuliani

Tidligere tirsdag skrev The New York Times Rudolph W. Giuliani skal ha snakket om en benådning med Trump i forrige uke. De to diskuterte om advokaten kan benådes før Trumps presidentperiode er over, opplyser anonyme kilde.

Benådingen vil komme en mulig siktelse i forkjøpet, ifølge avisa.

Det er uklart hva Trumps advokat eventuelt kan bli etterforsket og siktet for, men Giuliani har tidligere blitt etterforsket for aktivitetene sine i Ukraina, og rollen han spilte da USAs Ukraina-ambassadør ble oppsagt.

Etterforsker betaling for benådning

Tirsdag ble det kjent at justisdepartementet i USA etterforsker om det har foregått skjult lobbyvirksomhet mot folk i Det hvite hus for å få en benådning, skriver nyhetsbyrået AP.

Samtidig etterforskes det om det er tilbudt store politiske donasjoner i bytte mot benådning fra president Donald Trump, viser et rettsdokument.

Dokumentet fra august avslører at personer er mistenkt for å ha drevet skjult lobbyvirksomhet mot tjenestemenn i Det hvite hus for å sikre benådning eller straffereduksjon og at det, i en relatert hendelse, ble tilbudt betydelige summer i politisk støtte i bytte mot en benådning.

I forrige uke kunngjorde president Trump at han hadde benådet sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Han erkjente seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse.