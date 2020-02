Britiske myndigheter erklærer Wuhan-viruset som en «overhengende og alvorlig trussel»

Storbritannia erklærer Wuhan-viruset som en «overhengende og alvorlig trussel». Minst fire personer er til nå bekreftet smittet av viruset i Storbritannia.

Søndag ankom rundt 200 personer konferansesenteret Kents Hill Park i Milton Keynes i England. Her vil de være i karantene i 14 dager. Foto: Foto: Aaron Chown / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Britiske helsemyndigheter iverksetter nye tiltak for å hindre flere tilfeller av det nye coronaviruset i Storbritannia, skriver BBC.

Blant disse tiltakene er å holde personer i «isolasjon for deres egen sikkerhet», sier britiske helsemyndigheter i en uttalelse.

– Disse tiltakene vil gjøre det enklere for helsearbeidere å bidra til å beskytte folk rundt om i landet, heter det i uttalelsen.

Søndag ble rundt 200 britiske og utenlandske personer fraktet til et konferansesenter i byen Milton Keynes like nord for London. Konferansesenteret er, sammen med et sykehus utenfor Liverpool, utpekt som karantenestasjoner i forbindelse med britenes nye tiltak for å hindre spredning av viruset.

Til nå har det globalt blitt registrert over 40.000 tilfeller av viruset, de aller fleste i Kina. Så langt har det nye coronaviruset krevd over 900 liv i Kina.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 09:30

