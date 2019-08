Verste dag på Wall Street så langt i år

Da aksjehandelen var over, hadde Dow Jones-indeksen sunket 800 poeng. Indeksen S&P 500 falt 2,9 prosent, mens Nasdaq gikk ned 3 prosent, melder NBC News.

Dow Jones-indeksens nedgang på 3,05 prosent var den største så langt i år, ifølge USA Today.

Også i Europa var onsdagen preget av betydelige børsfall, og i Oslo falt hovedindeksen 2,39 prosent i løpet av dagen. Også i Oslo var børsnedgangen den største så langt i år.

Illevarslende rente-signaler

En av årsakene var dårlige økonomiske tall fra Tyskland som viser at den tyske økonomien krympet i andre kvartal. Samtidig ble det i Kina offentliggjort svake tall for industriproduksjon, forbruk og investeringer i juli.

I tillegg har obligasjonsmarkedene i USA og Storbritannia onsdag utviklet seg på en måte som erfaringsmessig ofte har varslet økonomiske nedgangsperioder.

Renta på tiårige amerikanske statsobligasjoner lå en kort periode lavere enn renta på obligasjoner med to års løpetid.

Også i Storbritannia oppsto dette fenomenet – omtalt som «invertering av rentekurven».

Alle de fem siste gangene «inverteringen» har inntruffet i USA, har økonomien en stund senere gått inn i en nedgangsperiode. I gjennomsnitt har det gått nesten to år mellom de illevarslende rente-signalene og nedgangsperiodene.

Oljeprisen falt

I Europa falt den tyske Dax-indeksen 2,3 prosent onsdag, mens den britiske indeksen FTSE 100 sank 1,7 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt over 3 prosent og lå på kvelden norsk tid på 59 dollar fatet.

Tirsdag ble det kjent at USAs president Donald Trump utsetter planlagte nye tollsatser på en del kinesiske varer. Dette førte umiddelbart til børsoppgang, men dagen etter ble toll-utsettelsen overskygget av de nye tallene fra Tyskland og Kina og signalene fra rentemarkedene.

Trump har gjentatte ganger anklaget USAs sentralbank for å sette styringsrenta for høyt. Onsdag gjentok han angrepene og hevdet på Twitter at sentralbanksjef Jerome Powell «ikke har snøring».

Presidenten hevdet også at Kina ikke er USAs egentlige problem, og at Tyskland spiller et spill.

I løpet av de siste ukene har handelskrigen mellom USA og Kina forårsaket betydelig uro i verdens finansmarkeder. Tidligere denne uka ble Argentina rammet av et av verdens verste børskrakk de siste 70 årene – utløst av et uventet resultat i primærvalget i forkant av det argentinske presidentvalget.