Netanyahu mangler trolig ett mandat på flertall

De første valgdagsmålingene på israelsk TV tyder på at Benjamin Netanyahus Likud får flest mandater, men han ser ut til å mangle ett mandat på flertall.

Statsminister Benjamin Netanyahu og hans kone Sara avlegger stemme. Foto: Foto: Atef Safadi / AP / NTB scanpix

NTB-AP-DPA

Likud ligger an til å få mellom 36 eller 37 mandater i nasjonalforsamlingen Knesset, mot 32 til 33 for hovedrivalen Blått og hvitt som ledes av Benny Gantz.

Selv om dette er mye bedre for Netanyahu enn de forrige to valgene, er det likevel ikke klart om det er nok til det nødvendige flertallet i nasjonalforsamlingen til å danne regjering.

Netanyahus koalisjon som inkluderer ytre høyrepartiet Yamina samt flere ultraortodokse partier, ser ut til å kunne få 60 mandater, ett mandat fra et flertall på 61 av Knessets 120 medlemmer.

Sentrumsblokken til Gantz, som omfatter Blått og hvitt, Arbeiderparti- og Meretz-gruppen, samt den arabiske samlingslisten ligger an til å få mellom 52 og 54 mandater.

Lieberman igjen på vippen

Avigdor Lieberman og hans ultranasjonalistiske, men sekulære Israel Beiteinu-parti får mellom seks og åtte mandater og kommer da som tidligere trolig på vippen.

Dersom Netanyahu greier å få flertall, åpner det for en ny periode for den korrupsjonstiltalte statsministeren. Får han derimot ikke flertall, vil det politiske kaoset vedvare, noe som da vil måtte ende i et fjerde valg på ett års tid.

To uker etter valget må Netanyahu møte i retten som tiltalt i en større korrupsjonssak. At han risikerer fengsel for svindel, har tydeligvis ikke skremt hans lojale støttespillere.

Høy deltakelse

Frammøtet ved valget var klart høyere denne gangen, med 65,6 prosent to timer før valglokalene stengte mot 63,7 prosent i september i fjor, trass i uro for at koronaviruset og valgtretthet skulle holde folk borte.

Egne telt var satt opp utenfor 16 spesielt utpekte valglokaler for at rundt 5.000 israelere som sitter i karantene hjemme etter å ha kommet tilbake fra smitteområder, skulle få avlegge stemme.

De første resultatene ventes først utpå onsdag, mens det offisielle resultatet blir kunngjort etter åtte dager.