Etterforskere i Myanmar konkluderer med at det ble begått enkelte krigsforbrytelser mot rohingyaene

En granskningskommisjon utpekt av Myanmar mener at det trolig ble begått enkelte krigsforbrytelser mot rohingyaene, men avviser at militæret begikk folkemord.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi (t.h.) hilser på den filippinske diplomaten Rosario Manalo, som er blant medlemmene i kommisjonen som Myanmar har satt til å granske hva som skjedde under militæroperasjonen i delstaten Rakhine fra august 2017. Foto: Foto: Aung Shine Oo / AP / NTB scanpix

NTB

Kommisjonen har kommet fram til at enkelte soldater brukte overdreven makt og begikk krigsforbrytelser og alvorlige brudd på menneskerettighetene, blant annet ved at «de drepte uskyldige landsbyboere og ødela hjemmene deres».

Men forbrytelsene utgjør ikke folkemord, lyder konklusjonen i rapporten, som ble lagt fram mandag.

– Det mangler bevis for å hevde, og i langt mindre grad for å konkludere, at de begåtte forbrytelsene hadde som mål å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, skriver granskerne, som alle er utpekt av Myanmar.

Kjennelse i Haag

Kommisjonen la fram sin rapport få dager før FN-domstolen i Haag (ICJ) kommer med sin kjennelse i saken mot Myanmar. Landet anklages for folkemord og krigsforbrytelser mot den muslimske minoriteten i den vestlige delstaten Rakhine.

Rapporten ble straks møtt med kritikk fra flere menneskerettsgrupper.

Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) kaller rapporten for et PR-framstøt og et forsøk på å «hvitvaske» overgrepene mot rohingyaene.

Human Right Watch kritiserer rapporten for å forsøke å gjøre enkelte soldater til syndebukker i stedet for å legge ansvaret på den militære ledelsen.

Hundretusener flyktet

Militæroperasjonen ble innledet i august 2017 og drev om lag 740.000 rohingyaer over grensen til Bangladesh, der de nå bor i enorme flyktningleirer.

Myanmar er dominert av buddhister, hvorav mange mener rohingyaene ikke hører hjemme i landet. Myndighetene har hele tiden fastholdt at militæroperasjonen var nødvendig for å slå ned opprørere som hadde angrepet en rekke politiposter i dagene forut for militæroperasjonen.

Flyktningene har gitt likelydende opplysninger om drap, voldtekter og tortur, samtidig som satellittbilder viser at mange landsbyer der folkegruppen tidligere bodde, er svidd av.

En FN-topp har tidligere kalt angrepene på rohingyaene for «et skoleeksempel i etnisk rensing».

