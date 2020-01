Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset

To kinesere i Finland testes for coronaviruset etter at de oppsøkte helsehjelp. De to er fra der viruset først ble oppdaget, og reiste til Finland via Norge.

NTB

Det melder svenske Yle fredag.

De to kineserne oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Norge. Det var i Wuhan viruset først ble oppdaget.

Det ble tatt prøver av de to fredag morgen, og prøvene er sendt til Helsingfors. Et foreløpig resultat vil være klart i løpet av fredag ettermiddag eller tidlig kveld, opplyser finske helsemyndigheter.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet.

