Norwegian Horse Festival avlyses

Arrangøren av Norwegian Horse Festival i februar har valgt å avlyse på grunn av den pågående koronapandemien.

Det gjør de i samråd med Norges Rytterforbund og Norges Varemesse.

– Tiden for Norwegian Horse Festival 2021 nærmer seg raskt. Det var derfor viktig for oss å fatte en beslutning for NHF 2021, sier arrangør Eirik Berentsen i DRS AS.

(NTB)