Høie bekymret over virusutbruddet

Helseminister Bent Høie mener norske helsemyndigheter er godt forberedt på å møte det nye Wuhan-viruset. Han beskriver samtidig utbruddet som bekymringsfullt.

Tirsdag kveld er over 4500 mennesker registrert smittet, mens 106 mennesker er bekreftet døde som følge av Wuhan-viruset.

Helseminister Bent Høie omtaler situasjonen slik i Nettavisen :

– Det er bekymringsfullt med utbrudd av et nytt og tidligere ukjent virus fra Kina. Viruset kan gi lungebetennelse og har blitt spredd til flere andre land.

Høie understreker at myndighetene følger nøye med, og at de har et tett samarbeid med WHO, EU og andre europeiske land. Han minner også om at Folkehelseinstituttet har oppdaterte reiseråd på sine hjemmesider.

– Helsemyndighetene i Norge følger situasjonen nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge, sier han.