Leder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon

Den kraftige eksplosjonen i en boligblokk i Norrköping i Sverige onsdag morgen var rettet mot lederen av en motorsykkelgjeng, ifølge Aftonbladet.

En kraftig eksplosjon inntraff i en boligblokk i Norrköping i Sverige onsdag morgen. Foto: Foto: Magnus Andersson / TT / NTB scanpix

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 6.14. Eksplosjonen skjedde innendørs i en trappeoppgang.

– Eksplosjonen har skjedd i andre etasje i oppgangen, og to leiligheter har fått store skader, sier Lennart Ågren ved redningstjenesten i Östergötland til nyhetsbyrået TT.

Ifølge Aftonbladet var målet for sprengladningen som detonerte, en leder i motorsykkelgjengen «No Surrender», men politiet vil ikke kommentere hva som kan være motivet bak eksplosjonen.

Flere lettere skadd

Politiet har imidlertid tidligere uttalt at de har mistanke om at flere tidligere voldshendelser i Sverige det siste året har vært rettet mot MC-gjengen. Sist var dobbeltdrapet utenfor en nattklubb i Norrköping 5. desember.

Sprengladningen som detonerte i en trappeoppgang i boligblokka, ødela døra til en leilighet i andre etasje. En annen dør ble også ødelagt, sier en nabo til avisa.

Beboerne i boligblokka ble evakuert som følge av eksplosjonen. Flere personer fikk lettere skader, ifølge politiet.

– Det er ingen alvorlige skader, og vi har fått ut alle, sier Lennart Ågren ved redningstjenesten i Östergötland til nyhetsbyrået TT.

I forbindelse med hendelsen den nasjonale bombegruppa til svensk politi til Norrköping for å gjøre undersøkelser på stedet. Politiet etterforsker hendelsen som blant annet drapsforsøk.

Flere eksplosjoner

Det har vært flere eksplosjoner i en rekke boligområder i Sverige den siste uka.

Senest ved midnatt natt til onsdag eksploderte en moped som var parkert utenfor et hus i Malmö, og natt til tirsdag ble en person skadd og rundt 50 personer evakuert etter to kraftige eksplosjoner i to boligblokker i Husby og Kista nordvest for Stockholm.

Svensk politi opplyste at de undersøker om eksplosjonene har sammenheng med sprengladningen som gikk av utenfor en boligblokk i Östermalm i Stockholm i forrige uke. Ingen ble skadd i den eksplosjonen.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 07:35 Oppdatert: 22. januar 2020 11:19

