Trump skroter Obamas landmine-forbud

President Donald Trump opphever det amerikanske forbudet mot bruk av antipersonellminer utenfor Koreahalvøya.

USAs president Donald Trump opphever det amerikanske forbudet mot bruk av antipersonellminer utenfor Koreahalvøya. Foto: Foto: AP Photo / Evan Vucci / NTB scanpix

NTB-AP

Amerikanske styrker kan heretter «under ekstraordinære omstendigheter» bruke landminer for å unngå at sivile blir skadd utilsiktet, heter det i en kunngjøring fredag. Trumps forgjenger i Det hvite hus, Barack Obama, innførte i 2014 forbud mot bruk av landminer – unntatt i forsvarsøyemed i Sør-Korea.

Nå framholder Det hvite hus at forsvarsdepartementet har sett på forbudet og konkludert med at det kan gi amerikanske styrker «en alvorlig ulempe under en konflikt med våre fiender». Opphevelsen av det er en del av Trumps løfte om å «sørge for at våre styrker er i stand til å forsvare seg mot enhver trussel».

Leder Daryl G. Kimball for Arms Control Association karakteriserer manøveren som unødvendig og farlig.

Obama-administrasjonen lovet i 2014 å ødelegge alle USAs landminer som ikke var nødvendig til forsvaret av Sør-Korea. Løftet var et skritt i retning av å innlemme USA i den internasjonale Ottawa-konvensjonen fra 1997 som forbød bruk, lagring, produksjon og salg av antipersonellminer.

