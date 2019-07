Marokkansk advokat tror det kan gå over ett år før endelig dom mot drapstiltalte

– Dette er en alvorlig sak, som garantert går videre i rettssystemet, sier Azeddine Kabbaj til NTB.

Han ble nylig engasjert som den marokkanske bistandsadvokaten til foreldrene til Maren Ueland, som sammen med sin danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen ble drept i nærheten av Imlil i Atlasfjellene i desember i fjor.

I alt 24 menn har den siste tiden stått tiltalt i rettssaken etter drapene. De tre som er tiltalt for å ha deltatt i selve drapshandlingen risikerer dødsstraff.

Venter dom torsdag kveld

Dommen i saken var ventet i forrige uke, men ble utsatt for at alle de tiltalte skal få mulighet til å si noen siste ord. Det skjer torsdag denne uken. Kabbaj vil være til stede i Salé når retten settes klokken 12, norsk tid. Det har vært uklart om dommen også vil falle torsdag, men ifølge Kabbaj er det en god mulighet for det.

– Rettssaken vil trolig vare i én til to timer. Deretter vil dommerne trekke seg tilbake og diskutere skyldspørsmål og straff. Avgjørelsen blir trolig offentliggjort sent samme kveld, sier advokaten.

Etter dette har de tiltalte en ankefrist på ti dager. Kabbaj er sikker på at dommene både vil bli brakt inn for ankedomstolen og senere til den høyeste rettsinstansen i Rabat, kalt kassasjonsdomstolen.

Ankesak

En ankesak vil ifølge advokaten trolig komme opp i oktober eller november. Hvis saken går helt til topps i rettssystemet, vil det gå minimum sju-åtte måneder og kanskje over ett år før det kommer en endelig avgjørelse.

Selv om påtalemyndigheten har bedt om dødsstraff, har ikke Marokko gjennomført henrettelser siden 1993.

– De sitter der på ubestemt tid. Hvis de tiltalte i denne saken blir dømt til døden og ikke blir henrettet, vil de uansett ikke bli sluppet ut, sier den marokkanske bistandsadvokaten.

Jan Inge Haga.

Forebygging av terror

Ueland-familien har besluttet å kreve oppreisning for å forhindre at en lignende terrorhandling skjer igjen.

Kabbaj sier til NTB at han i retten torsdag vil legge fram et krav om erstatning på vegne av familien, men at det foreløpig ikke er bestemt hvor mye de vil be om.

Dersom retten finner at det er grunnlag for oppreisning, vil pengene gå til stiftelsen som de etterlatte skal opprette i Maren Uelands navn.

Stiftelsen vil konsentrere seg om forebygging av terror i marokkanske fengsler og arbeid med utdanning i Marokko, ifølge familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

Krever 9 millioner

Det er fra tidligere kjent at Louisa Vesterager Jespersens familie krever en erstatning på 10 millioner marokkanske dirham, nærmere 9 millioner norske kroner.

Bistandsadvokat Kabbaj mener at familien Jespersens krav er urealistisk høyt.

– Det er veldig overdrevet. Et realistisk anslag vil være halvparten, eller kanskje litt mindre, men det finnes ingen klare regler. Det er opp til dommeren å avgjøre, sier han.