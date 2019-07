Boris Johnson har nådd toppen – tre år «på overtid»

Det kan ikke ha vært mange som ble genuint overrasket da Boris Johnson ble bekreftet som ny leder i Det konservative partiet. 160.000 partimedlemmer hatt i oppgave å velge hvem som skal lede 66 millioner briter ut av EU.

Johnson blir nemlig også britenes nye statsminister så snart Theresa May har holdt sin siste spørretime onsdag og levert avskjedssøknaden til dronningen. Men hvem er egentlig mannen som nå flytter inn i 10 Downing Street?

Politikeren med den rufsete, blonde luggen fremsto ofte som en uhøytidelig, folkelig og jovial ordfører i London. Men bakgrunnen hans plasserer ham trygt i den øvre middelklassen og vel så det. Bare navnet – Alexander Boris de Pfeffel Johnson – antyder at han ikke er noen Hvermansen.

Han er født i New York og startet skolegangen i Brussel, hjertet av det Europa han har kjempet mot siden han kastet seg inn på brexit-siden for tre år siden.

– Fullstendig uskikket

I likhet med motkandidat Jeremy Hunt, gikk Johnson på en privat eliteskole – Charterhouse for Hunt, Eton for Johnson – før han begynte på Oxford. Johnson studerte gresk og latin på Balliol College, der for øvrig både kong Harald og kong Olav studerte i sin tid.

Han siterer gjerne fra antikkens klassikere på originalspråket, men mange fikk også med seg at han valgte et sitat fra rockegruppa Chumbawamba etter at han løp ned en ti år gammel japansk gutt i en rugbyoppvisning for et par år siden: «I get knocked down, but I get up again».

Fra midten av 1980-tallet jobbet Johnson som journalist i blant annet The Times, The Telegraph og det konservative tidsskriftet The Spectator. I førstnevnte fikk han sparken for å ha diktet opp et sitat fra en historiker han hadde intervjuet, sågar et sitat som inneholdt faktafeil historikeren satte lite pris på. «Av alle tabber jeg har gjort, tror jeg den tar kaka», har Johnson selv sagt om fadesen.

Sjefen hans i Telegraph, Max Hastings, skrev nylig en kronikk som er et reglerett karakterdrap på Johnson. Han om taler Johnson som «en fortreffelig underholder», som ble en populær London-ordfører, men som er «fullstendig uskikket til å bekle nasjonale verv, fordi han ikke har noen andre interesser enn egen berømmelse og tilfredsstillelse».

Ifølge Hastings er BoJo, som den nye partilederen ofte kalles, feig, svak og blottet for verdighet.

London, verden, Westminster

Etter flere år som parlamentsmedlem fikk han sitt politiske gjennombrudd som ordfører i London. Han loset den britiske hovedstaden gjennom et svært vellykket sommer-OL, og byens nye busser og bysykler ble på folkemunne kjent som «Boris buses» og «Boris bikes».

EU-avstemningen i 2016 ble veien til rikspolitikken, og Johnson seilte opp som en av de fremste figurene på brexit-siden. Med David Cameron på vei ut døren og Storbritannia på vei ut av EU, erklærte Johnson seg som statsministerkandidat da brexit var et faktum.

Han var en av bookmakernes favoritter da han brått trakk seg fra maktkampen. I stedet stilte han seg bak Theresa May og ble etter hvert hennes utenriksminister.

– Jeg skulle ønske det var en vits, sa Sveriges tidligere statsminister Cal Bildt, som var en av mange som var kritiske til den utnevnelsen.

Hard brexit

Klønete, sleivete og til dels flåsete uttalelser skapte gnisninger i forholdet til en rekke land, inkludert Tyrkia, Iran og Russland. Gjentatte ganger ble han kritisert både av opposisjonen og fra egne rekker – og blant både allierte og mindre vennlig innstilte land.

I juli i fjor trakk han seg etter et regjeringsmøte om brexitstrategi, og han ble en av Mays mest høylytte kritikere. Der hun kjempet utrettelig for å få en god utmeldingsavtale med unionen, har Johnson profilert seg på å si at en «hard brexit» – en utmeldelse uten avtale – er bedre enn å utsette brexit ytterligere.

Johnson har lovet at han skal reforhandle avtalen med EU, mens unionen sier det er uaktuelt å gjøre vesentlige endringer. Den påtroppende statsministeren har bestått den første store prøven, men fasiten i brexit-spørsmålet får vi først om drøyt tre måneder.