Trump gir ny byggetillatelse for omstridt oljeledning

Den amerikanske presidenten sier den nye tillatelsen erstatter en han ga for to år siden. Dokumentet han signerte fredag legger opp til å sette opp tempoet i utviklingen av Keystone-prosjektet, som ble lansert for ti år siden. Rørledningen skal pumpe olje fra Canada til kysten av Mexicogolfen.

I november ble prosjektet stoppet av en dommer, som konkluderte med at Trumps regjering ikke hadde tatt til strekkelig hensyn til faren for oljesøl og annen mulig miljøpåvirkning. Dommer Brian Morris ga derfor ordre om en ny konsekvensutredning.

En advokat som representerer miljøforkjempere som gikk til sak for å stoppe utbyggingen, sier Trumps nye tillatelse er ulovlig.

– Det han har gjort i dag ved å fremstille det som om han godkjenner utbyggingen, er et direkte angrep på vårt styresett, sier advokat Stephan Volker.

TransCanada, selskapet som skal bygge rørledningen, sier Trumps beslutning viser hvor viktig prosjektet er for USA.

– Trump har gjort det klart at han ønsker å skape jobber og fremme amerikansk energisikkerhet, og Keystone XL gjør begge de tingene, sier TransCanadas konsernsjef Russ Girling.