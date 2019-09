Riksrettshøringer kan finne sted i Kongressen neste uke

Demokrater sier at de første formelle riksrettshøringene i saken kan settes i gang neste uke, skriver New York Times. Da kommer det også en rekke stevninger.

Demokratene hadde allerede fredag levert en stevning. Komitéledere i Representantenes hus har gitt utenriksminister Mike Pompeo ordre om å utlevere flere dokumenter om Ukraina som et ledd i riksrettsprosessen. Representantenes hus skal blant annet granske om Trump har forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden.

Selv om det er fridager i Kongressen og mange representanter er i sine hjembyer, jobber demokrater intenst både med å tilrettelegge for granskingen og formulere et politisk budskap i en prosess som kan polarisere USA ytterligere.

Travel uke

Generalinspektør Michael Atkinson, mannen som først orienterte Kongressen om varsleren, er innkalt til Huset fredag neste uke, ifølge avisen. Demokratene vil også snakke med USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie L. Yovanovitsj og USAs spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, som skal ha gått av fredag. Volker er nevnt i varslerrapporten som en av flere som ryddet opp etter Trumps advokat Rudy Giulianis møter med ukrainske offentlige tjenestemenn.

Demokratene vil også kalle inn USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, tjenestemennene Ulrich Brechbuhl og George Kent i utenriksdepartementet.

– Alt foregår i nuet. Man lener seg ikke tilbake og tenker på framtiden når man faktisk er midt opp i det hele, sier demokraten Mike Quigley i Representantenes hus.

Republikansk uro

Verken Det hvite hus eller utenriksdepartementet har svart på stevningen av dokumentene, men Pompeo har fått en uke på seg til å levere dem. Samtidig viser det seg at den tilsynelatende unisone støtten Trump har dratt nytte av blant republikanerne ser ut til å slå sprekker. Kongressrepublikanere som Ben Sasse og Mark Amodei har begge stilt seg bak riksrettsprosessen.

– Å bruke statlige byråer til å påvirke valget, hvis det viser seg å stemme, er ikke bra, sier Amodei, som kaller det et problem.

Den tidligere republikanske senatoren Jeff Flake, som ga seg i år, sier at republikanere som fortsatt befinner seg i Senatet, mener at rundt 35 republikanske senatorer ville stemt for å felle Trump, dersom avstemningen var hemmelig.