Nytt forsøk på å legge lederkabalen i EU

EU-president Donald Tusk har ennå ikke kommet med noen indikasjoner om hvordan lederkabalen i EU skal legges, men navnet Frans Timmermans fra Nederland, EU-kommisjonens visepresident, har begynt å florere på ryktebørsen som den sterkeste kandidaten til bli ny sjef for EU-kommisjonen.

Om det ikke lykkes å komme til enighet under middagsmøtet søndag kveld, har Tusk ryddet kalenderen for et frokostmøte mandag.

Det er også flittige spekulasjoner om hvem som tar over de andre toppjobbene i EU.

Spesielt spekuleres det i at det kan bli en slags pakkeavtale der de konservative vil sikre stillingene som president i EU-parlamentet og som utenrikssjef, mens Tusks egen rolle som EUs president vil bli overtatt av noen fra den liberale partiblokken.