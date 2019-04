Verdenssamfunnet fordømmer Sri Lanka-angrep

– Jeg fordømmer på det sterkeste de avskyelige angrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka denne påskemorgen. Mine tanker går til de som er rammet og deres pårørende, skriver Solberg på Twitter.

Hennes britiske kollega Theresa May fordømmer også angrepene som fant sted søndag i den tidligere britiske kolonien.

– Voldshandlingene mot kirker og hoteller på Sri Lanka er virkelig avskyelig, og mine tanker går til alle som er berørt på dette tragiske tidspunktet. Vi må stå samlet og forsikre oss om at ingen noen gang skal måtte praktisere sin tro under frykt, skriver May på Twitter.

– Terrorisme, religiøst hat og intoleranse kan ikke tillates å vinne, sier Tysklands regjeringssjef Angela Merkel.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier han mottok nyheten om angrepene med forskrekkelse og tristhet.

– Mine kondolanser går til de pårørende til ofrene som var samlet i fredfull bønn eller som var kommet for å besøke dette vakre landet, skriver han på Twitter.

Indias statsminister Narendra Modi fordømmer angrepene i nabolandet på det sterkeste.

– Det finnes ikke noe sted for denne type barbarisme i vår region, skriver han på Twitter.

Også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å fordømme angrepene.

– Å ramme mennesker i bønn er grusomt, sier Afghanistans president Ashraf Ghani, som sender sine kondolanser.

Pakistan bisto i sin tid Sri Lanka med å trene opp landets hærsjefer under borgerkrigen mot LTTE (Tamiltigrene).