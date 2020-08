Aleksej Navalnyj kommer til å overleve, ifølge støttespiller

Aleksej Navalnyj kommer til å overleve, sier lederen av organisasjonen som fikk hentet ham til behandling i Tyskland.

Den russiske regimekritikeren og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj får nå behandling på Charité-sykehuset i Berlin, et av Europas fremste innen toksikologi. Navalnyj hevder han ble forgiftet torsdag. Foto: Paul Zinken/DPA/AP/NTB scanpix.

En mann holder en plakat med portrett av den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj med teksten «Navalnyj ble forgiftet, og vi vet hvem som har gjorde det» under en demonstrasjon i Khabarovsk til støtte for den arresterte guvernøren i regionen Sergi Furgal. Foto: Igor Volkov, Ap/NTB scanpix)

Støttespillerne til den russiske regimekritikeren og opposisjonslederen hevder han ble forgiftet da han kollapset på et russisk fly torsdag. Navalnyj får nå behandling på Charité-sykehuset i Berlin, et av Europas fremste innen toksikologi.

– Navalnyj vil overleve giftangrepet, men hvis han overlever dette uskadd, vil han være satt ut av spill som politiker i flere måneder, sier Jaka Bizilj, leder av organisasjonen Cinema for Peace, til avisa Bild.

– Etter mitt syn er det avgjørende spørsmålet hvorvidt han vil komme uskadd fra dette og fortsette å spille rollen han gjør i dag, sier Bizilj.

Tilstand ventes mandag

Den russiske regimekritikeren ble lørdag fløyet fra Sibir til Tyskland. Opposisjonspolitikeren er en av de skarpeste kritikerne til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Hans kone Julia Navalnyj og støttespilleren Leonid Volkov besøkte 44-åringen på sykehuset søndag, men ønsket ikke å gi noen kommentarer til pressen.

Sykehuset tok lørdag omfattende prøver av Navalnyj for å få stilt en diagnose. Det vil ikke komme noen offisiell kommentar om tilstanden hans før mandag, ifølge sykehuset.

Hever han ble holdt tilbake

Navalnyjs støttespillere mener han ble forgiftet. Men legene på sykehuset i Omsk i Sibir der han først ble innlagt, har avvist dette og sier det ikke ble funnet spor av gift i prøvene som ble tatt av ham der.

Navalnyj lå to dager på sykehuset i Omsk før det ble gitt tillatelse til å fly ham til Tyskland. Legene mente tilstanden hans var for kritisk til at han kunne flyttes.

Men talsperson for Navalnyj, Kira Jarmysj, hevder at russiske myndigheter holdt ham tilbake i et forsøk på å dekke over den virkelige årsaken til at han kollapset.

Overvåket

Ifølge en sak i den russiske avisen Moskovsky Komsomolets ble Navalnyjs bevegelser før kollapsen nøye overvåket av russiske myndigheter. Ikke navngitte personer i sikkerhetstjenesten innrømmet overfor avisen at de fulgte med på hvor han bodde, hvem han snakket med og hvor han spiste under turen til Sibir.

– Graden av overvåking overrasker meg ikke i det hele tatt, det visste vi allerede, men det er forbausende for meg at de ikke har nølt med å fortelle alle det, sier Jarmysj.