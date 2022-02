Har russiske styrker «invadert» Ukraina, eller er de på «fredsbevarende» oppdrag?

Putins opptrapping av Ukraina-konflikten utløser også et drama om begrepsbruk. For er det en «invasjon» eller et «fredsbevarende oppdrag»? Hva betyr det for vestlige muligheter til å reagere?

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Har Russland nettopp invadert Ukraina? Eller er det «bare» fredsbevarende styrker Russland tirsdag sendte inn i de to ukrainske opprørsprovinsene Donetsk og Lugansk? Og hva betyr forskjellen for de vestlige landenes reaksjon?

Det er noen av spørsmålene som blir helt avgjørende for det videre løpet i den stadig mer tilspissede konflikten i Ukraina. Her er fire ting du må bite deg merke i: