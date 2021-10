Spekulasjoner om dronning Elizabeths helse

Spekulasjonene om dronning Elizabeths helse svirrer i London etter at det kom fram at hun tilbrakte en natt på sykehus denne uka.

Dronning Elizabeth under en mottakelse på Windsor-slottet tirsdag Onsdag var hun på sykehus for å ta noen prøver og ble over natten.

TV-team utenfor Windsor-slottet etter at det ble kjent at dronning Elizabeth tilbrakte en natt på sykehus. Foto/: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Buckingham Palace opplyste onsdag morgen at hun droppet en planlagt reise til Nord-Irland fordi legene hennes rådet henne til å ta en hviledag.

Men etter at avisa The Sun skrev om det, måtte kongehuset torsdag kveld innrømme at hun hadde tatt noen prøver på sykehus og blitt der over natten.

Hun reiste tilbake til sin bolig på Windsor-slottet fra det private King Edward IIIs Hospital i London torsdag morgen, ifølge kongehuset «ved godt mot».

Nyhetsbyrået Press Association skriver at sykehusoppholdet ikke ble kunngjort fordi det var ventet at det bare skulle bli et kort opphold. Hun ble over natten av «praktiske grunner» fordi det var for sent å kjøre de 42 kilometerne tilbake til Windsor.

Forfatteren Robert Hardman sier til BBC at det nok vil være noe irritasjon på slottet over at nyheten kom ut, fordi de er opptatt av å «bevare dronningens verdighet».

Klisjé

Men BBCs kongereporter Nicholas Witchell sier at kongehuset ikke har gitt et fullstendig bilde av situasjonen, og at rykter og spekulasjoner derfor svirrer.

Han kalte uttrykket «ved godt mot» en palass-klisjé og et lettvint uttrykk å ty til når det trengs.

Dronningen har tidligere fått behandling på sykehuset som er kjent for å brukes av kongehuset, blant annet da hun tilbrakte en natt der for en mageinfeksjon i 2013. Det var første gang på 86 år at hun var innlagt på sykehus.

Sterk helse

Den nå 95 år gamle dronningen, som er statsoverhode for Storbritannia og 15 andre samveldeland, blant dem Canada, Australia og New Zealand, er ellers kjent for sin sterke helse.

Det er bare meldt om noen få forkjølelser og en rask operasjon i 2018 for grå stær, uten at hun måtte legges inn.

I forrige uke ble hun for første gang sett offentlig med stokk under en gudstjeneste i Westminster Abbey, og i noen tilfeller de siste årene bruker hun heis i stedet for trappen ved offentlige tilstelninger.

Hun rir fortsatt hester og kjører sin egen bil på eiendommene sine i Skottland og England, og forberedelsene er i gang for å feire at det neste år er 70 år siden hun ble dronning. Hun ventes også å kaste lys over klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Boble under korona

Mens koronapandemien herjet som verst, trakk hun seg tilbake til Windsor sammen med sin gemal prins Philip, og der levde de i en egen boble med en dedikert stab på 20 personer. I januar fikk de to sin første koronavaksine.

Opplysningene om sykehusoppholdet vil likevel uvegerlig føre til spekulasjoner. Hennes mann, prins Philip, døde i april, bare noen uker før han fylte 100 år.

Han ble operert for et hjerteproblem i mars og tilbrakte flere uker på sykehus før han kom hjem til Windsor der han døde.