Sverigedemokraterna trer inn i varmen

Sverigedemokraterna er kommet ett skritt nærmere en rolle som borgerlig støtteparti, mener Anders Sannerstedt.

LUND: Sverigedemokraterna har for første gang vært med på forhandlinger til et alternativt statsbudsjett, sammen med to andre borgerlige partier. De er kommet ett skritt nærmere en rolle som borgerlig støtteparti, mener statsviter.

