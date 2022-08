– Det finnes bare ett Kina, som Taiwan er en del av TAIPEI: Forholdet mellom USA og Kina er i krise etter Nancy Pelosis besøk i Taiwan. Men kanskje finnes det en mulighet for forsoning, sier Victor Gao, visepresident i en tankesmie i Beijing og tidligere tolk for president Deng Xiaoping.

Politisk makt vokser ut av et geværløp, konkluderte Mao Zedong under den kinesiske borgerkrigen. I disse dager fortolker de kinesiske generalene læresetningen, når den såkalte Folkets frigjøringshær har gjennomført storstilte militærøvelser få kilometer fra Taiwans hovedøy. Det er en reaksjon på besøket som lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, avla i Taipei sist uke.

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor livsfarlige missiler og bomber skal detoneres skremmende tett på ei øy som 24 millioner mennesker kaller sitt hjem.