Heard «absolutt ikke» i stand til å betale Depp – vil anke

Amber Heard skal ikke være i stand til å betale tidligere ektemann Johnny Depp 10 millioner dollar i erstatning og vil anke kjennelsen mot henne.

Skuespiller Amber Heard klemmer advokaten sin Elaine Bredehoft etter juryen kom med sin kjennelse i rettssaken mellom Heard og eksmannen Johnny Depp.

NTB-AFP

Heards advokat, Elaine Bredehoft, sier til NBC torsdag at det finnes et utmerket grunnlag for å anke kjennelsen.

Hun sikter blant annet til at jurymedlemmene trolig var klar over den enorme oppmerksomheten saken fikk i sosiale medier.

– Hvordan kan de ikke ha vært det? De dro hjem hver kveld, de har familier. Vi hadde en ti dager lang pause midt i rettssaken. Det er ikke mulig at de ikke ble påvirket, sier hun.

Bredehoft sier Heard ikke er i stand til å betale de 10 millionene dollar hun ble pålagt å betale Depp. Juryens sju medlemmer konkluderte onsdag etter en seks uker lang rettssak med at Heard hadde ærekrenket Depp.

Depp saksøkte Heard for 50 millioner dollar for en kronikk hun skrev i Washington Post i desember 2018. Der beskrev hun seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner».

Heard gikk til et motsøksmål på 100 millioner dollar, og fikk medhold av juryen på ett punkt. Heard skal som kompensasjon få 2 millioner dollar.