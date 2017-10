Folkevalgte i Catalonia erklærer uavhengighet fra Spania

70 representanter stemte for forslaget fredag ettermiddag, mens ti stemte mot og to stemte blankt. Opposisjonen i regionforsamlingen, som ikke ønsker løsrivelse, boikottet avstemningen.

– Vi etablerer en katalansk republikk som en uavhengig og suveren stat, heter det i innledningen til forslaget.

Det brøt ut voldsom applaus i salen da resultatet var klart. Titusener av uavhengighetstilhengere utenfor bygningen jublet, danset og sendte opp fyrverkeri.

Vil overta styringen

Spanias regjering mener katalanernes forsøk på å oppnå uavhengighet er i strid med grunnloven. Fredag kveld ventes det at Madrid-regjeringen vil frata regionen selvstyret. Dette vil skje ved å ta i bruk paragraf 155 i den spanske grunnloven.

Etter at uavhengighetsforslaget ble vedtatt i Barcelona, lovet statsminister Mariano Rajoy å gjenopprette lovstyret i Catalonia.

– Jeg oppfordrer alle spanjoler til å beholde roen, skrev Rajoy på Twitter.

Kort tid senere godkjente det spanske senatet regjeringens plan om å innføre direkte styre av Catalonia.

Det innebærer å avsette regionpresidenten Carles Puigdemont og hans regjering. Meningen er at Catalonia skal få tilbake selvstyret når det er holdt nyvalg i regionen.

Krisemøte

Rajoy har innkalt regjeringen til krisemøte klokken 18. En kilde i regjeringen, som ikke ønsker å bli navngitt, bekrefter at opphevelsen av det katalanske selvstyret vil skje på et møte fredag.

Regjeringen vil også bringe Catalonias uavhengighetserklæring inn for den spanske grunnlovsdomstolen.

I tillegg opplyser en kilde i den spanske påtalemyndigheten at de ansvarlige for uavhengighetserklæringen vil bli tiltalt for «opprør». Dette er en forbrytelse med strafferamme på opptil 25 års fengsel i Spania.

Mildere straffer kan imidlertid innføres hvis «opprøret» ikke leder til vold.

Rik region

Catalonia er en av Spanias rikeste regioner, og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.

I folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober stemte et stort flertall for uavhengighet. Men valgdeltakelsen var bare på 43 prosent.

Meningsmålinger tidligere i år viste at et flertall i Catalonia ønsket å bli værende i Spania.

Rajoy hevdet at den spanske regjeringen griper inn for å frigjøre befolkningen i Catalonia fra et mindretall som ønsker løsrivelse.

– Trist dag

En av de katalanske folkevalgte som ønsker å forbli en del av Spania, Carlos Carrizosa, rev fredag i stykker separatistenes forslag til uavhengighetserklæring.

– Dette er en trist, dramatisk dag i Catalonia, sa han i en tale regionalforsamlingen før avstemningen om forslaget.

Samtidig varsler separatistene at de vil legge hindringer i veien for sentralregjeringen hvis den overtar styringen av regionen. Albert Botran fra det venstreorienterte partiet CUP lover «massiv sivil ulydighet» og «motstand» mot Madrid-regjeringen.

EU-president Donald Tusk sier han håper Madrid-regjeringen vil avstå fra maktbruk i konflikten med Catalonia. Samtidig bekrefter han at EU kun forholder seg til sentralregjeringen i Madrid.

– For EU er ingenting endret. Spania er fortsatt vår eneste samtalepartner, skriver Tusk på Twitter.