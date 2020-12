Trumps angrep kan gjøre Bidens jobb enklere

GEORGIA: På sitt første folkemøte siden presidentvalget i november fortsatte Trump med å nekte for at han hadde tapt valget. Han påstår fortsatt at demokratene jukset. Det kan føre til at velgere blir hjemme, når Georgia skal velge senatorer over nyttår.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Donald Trump driver valgkamp foran senatsvalget i Georgia. Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/NTB