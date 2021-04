Chauvin holdes isolert 23 timer i døgnet

Den tidligere politimannen Derek Chauvin, som tirsdag ble kjent skyldig for drap på George Floyd, holdes i isolasjon 23 timer i døgnet.

MInnesotas fengselsvesen sendte ut dette bildet av Derek Chauvin onsdag. Foto: Minnesota Department of Corrections via AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

45 år gamle Chauvin ble sendt til delstaten Minnesotas eneste høysikkerhetsfengsel etter kjennelsen tirsdag. Fengselet ligger i Oak Park Heights, en forstad til St. Paul.

Der sitter nå Chauvin på en celle i en isolert fløy av fengselet, av hensyn til frykt for sikkerheten hans. Det opplyser Sarah Fitzgerald, en talskvinne for delstatens fengselsvesen, til New York Times.

I den ene timen han ikke holdes isolert, får han lov til å trene. Men selv den timen holdes han unna alle andre innsatte, og han blir holdt under nøye oppsyn av fengselsbetjenter.

Selv om Chauvin holdes isolert av hensyn til sin egen sikkerhet, blir innsatte ofte sendt til denne isolerte fløyen av fengselet som straff, skriver avisen. Onsdag var det 41 innsatte på denne fløyen, litt over 10 prosent av fengselets totale antall innsatte.

Cellene på fløyen er små og har kun en benk med madrass, toalett, håndvask og en liten dusj. Innsatte får ha klær, tannkrem, såpe, penn og papir, og i noen tilfeller også bøker, magasiner og aviser, men da kun med godkjenning fra fengselsledelsen. Cellene overvåkes med kamera og vaktene sjekker de innsatte hvert 30. minutt.

Chauvin skal sitte i fengselet til onsdag 16. juni, som er datoen for straffutmålingen, ifølge en kilde.