Trump hintet om at han kan stille til valg igjen

Donald Trump gjentok påstandene om at han vant fjorårets valg og hintet til at han vurderer å stille igjen i sin første tale som ekspresident.

Tilhengere vaier med Trump-flagg utenfor lokalet der CPAC-konferansen går av stabelen. De flaggene kan bli å se i valgkampen i 2024 også. Foto: Foto: John Raoux / AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Hvem vet? Kanskje jeg bestemmer meg for å slå dem en tredje gang, sa Trump med henvisning til Demokratene i en tale på den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU).

Seinere omtalte han sin kone Melania som framtidig førstedame.

Trump gjentok også som så mange gang før at han det var han som vant valget i november i fjor. Det er blitt tilbakevist av så vel rettsvesenet som Trumps partifeller.

Talen er Trumps første offentlig opptreden siden han forlot Det hvite hus.

Han ble møtt av taktfaste USA-rop da han entret scenen. Det er blitt spekulert i om Trump vil starte et nytt parti, ettersom flere republikanere har kritisert ham.

– Jeg starter ikke et nytt parti, det er fake news, sier Trump.

Trump hintet i talen igjen om at han kanskje kommer til å stille i presidentvalget i 2024.

– Vi kommer til å vinne

Trump gjentok at bevegelsen hans bare er i startgropen, og at den vil fortsette «sin fantastiske reise». Salen svarte med nye USA-rop.

– Vi er sterkere enn noensinne og vi kommer til å vinne, sier Trump.

Trump understreket at han ikke har noen grunn til å bryte med republikanerne, ettersom målinger viser at han er den mest populære skikkelsen i partiet.

Langet ut mot Biden

Trump passet også på å kritisere sin etterfølger Joe Biden.

– Ingen president i vår historie har hatt en dårligere første måned enn Joe Biden, sier Trump i sin første tale etter at han forlot Det hvite hus.

Vanlig kutyme i moderne tid har vært at en avgått president er forsiktig med å kritisere sin etterfølger. Barack Obama fikk kritikk fra høyresiden for at han brøt med det i sin kritikk av Trump.