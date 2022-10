Antall døde øker til 174 i stadiontragedien i Indonesia

Minst 174 mennesker døde i opptøyer etter en fotballkamp i Malang på Øst-Java lørdag kveld.

174 personer døde i opptøyer i en av de verste stadiontragediene noensinne

NTB-DPA-AP-Ritzau

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fotballsupportere stormer banen i byen Malang i Øst-Java. Over 170 mennesker er meldt døde etter opptøyene.

De fleste som døde, ble trampet ned og kvalt, ifølge lokale myndigheter.

To politimenn døde og flere politibiler ble utsatt for hærverk under opptøyene etter en fotballkamp på Øst-Java lørdag kveld, ifølge indonesisk politi.

De dødelige opptøyene beskrives som en av verdens verste stadionkatastrofer. Flere barn skal være blant de døde.

Sammenstøtet fant sted på Kanjuruhan Stadium i byen Malang da hjemmesupporterne stormet banen etter kampen mellom Arema og Persebaya Surabaya, som endte 2–3.

Det forrige meldte dødstallet var 129, som inkluderte to politimenn.

Skjøt tåregass

Opprørspoliti skjøt med tåregass for å få slutt på tumultene.

Hundrevis av mennesker løp til en utgangsport i et forsøk på å slippe unna tåregassen. Flere ble kvalt i kaoset, og andre ble trampet ned.

Mer enn 300 personer ble kjørt til sykehus, men mange døde underveis eller etter innleggelse. Lørdag morgen sa lokale myndigheter at over 100 personer er skadd, og at tilstanden er kritisk for 11 av dem.

Politisjefen sa at de hadde foreslått at det bare skulle være Arema-supportere til stede på kampen, gitt rivaliseringen mellom de to klubbene i landets øverste divisjon.

Rundt 3.000 av til sammen 40.000 tilskuere skal ha kommet ut på banen, og ti politibiler ble utsatt for hærverk, ifølge Afinta.

Stanser kamper

Indonesias president Joko Widodo vil ha en gjennomgang av sikkerheten på fotballkamper i landet etter det som skjedde på Kanjuruhan Stadium. I en uttalelse sier han at han håper dette vil være den siste fotballtragedien i landet.

Det indonesiske fotballforbundet PSSI nedsetter en gruppe som skal undersøke hendelsen.

– Vi beklager handlingen til Arema-supporterne på Kanjuruhan Stadium, sier forbundssjef Mochamad Iriawan i en uttalelse søndag.

Landets president har beordret forbundet til å stanse alle kamper i Liga 1 inntil en etterforskning av lørdagens dødelige opptøyer er fullført.

I tillegg får ikke Arema FC avvikle flere hjemmekamper denne sesongen.