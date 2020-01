Tidligere pave Benedikt taler for sølibat for prester

Tidligere pave Benedict XVI slår fast verdien av sølibat for prester samtidig som nåværende pave Frans overveier unntak på grunn av prestemangel.

Pave Frans og tidligere pave Benedikt er på kollisjonskurs når det gjelder hvorvidt sølibatet fortsatt skal gjelde for alle katolske prester. Her er de fotografert sammen i juni 2017. Foto: Arkivfoto: L'Osservatore Romano / AP / NTB scanpix

Tematikken inngår i en ny bok paven har skrevet sammen med den konservative kardinalen Robert Farah. Kardinalen er leder for Vatikanets liturgiske kontor og har i det stille vært kritisk til pave Frans.

Boken gis ut samtidig som paven overveier å tillate at gifte menn ordineres som katolske prester for å bøte på prestemangelen.

Benedikts deltakelse i ordskiftet er uvanlig ettersom han lovet å være «gjemt fra verden» og vise respekt for den nye paven da han trakk seg tilbake i 2013. Boken kan regnes som et forsøk på å påvirke paven, og den kan skape uro mellom de to som nå lever fredelig side om side i Vatikanet.

Pave Frans har tidligere uttrykt forståelse for at flere av biskopene rundt Amazonas ber om lov til å ordinere gifte prester. Her er prestemangelen stor, og det kan gå flere måneder uten at de troende har en messe å gå til. Han har understreket at sølibatet er en tradisjon og ingen doktrine, og at prestene i spesielle tilfeller kan ha grunn til å endre praksisen.

I Benedikts bok omtales temaet i en lærd og teologisk form, med mange bibelske referanser og det han mener er et nødvendig grunnlag for å forstå sølibatet, som skriver seg helt tilbake til apostlenes tid.

