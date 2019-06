Fant fire nye ofre under heving av turistbåt i Budapest

Dykkere har tidligere ikke kunnet ta seg inn i turistbåten som sank på Donau i sentrum av Budapest 29. mai, på grunn av den sterke strømmen i elva etter uker med regn.

I stedet har redningsoperasjonen dreid seg om å forberede båten på heving ved å feste vaiere rundt fartøyet, slik at båten kan bli hevet av en kran.

Tirsdag startet ungarsk politi hevingen av turistbåten, og tirsdag formiddag fant politiet fire nye lik, ifølge nyhetsbyrået AP.

Seks timer

Operasjonen med å heve båten tok rundt seks timer, samtidig søkte dykkere etter savnede. Tirsdag ettermiddag er båten fraktet bort for politiundersøkelser.

En gruppe sørkoreanere var om bord på turistbåten, som kantret og sank i løpet av noen sekunder etter sammenstøtet i slutten av mai måned.

Tidligere har 19 mennesker vært bekreftet døde, mens åtte har vært savnet og antatt omkommet. Blant de savnede er en seks år gammel jente, i tillegg til turistbåtens kaptein. Sju av passasjerene om bord overlevde ulykken.

Kaptein mistenkt

Den ukrainske kapteinen på Viking Sigyn, som turistbåten kolliderte med, ble pågrepet og siktet kort tid etter ulykken.

Han er mistenkt for å ha satt maritim trafikk i fare, for å ha forårsaket dødsfall, og for å ha slettet informasjon fra telefonen sin etter kollisjonen. Mannens advokater har opplyst at han nekter for å ha gjort noe galt.

Torsdag forrige uke opplyste ungarsk påtalemyndighet at kapteinen fra før er mistenkt i forbindelse med en skipskollisjon i Nederland 1. april.