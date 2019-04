Lid bor i Colombia, men er denne uken i Venezuela i forbindelse med Caritas' humanitære prosjekter som omfatter medisiner og ernæring til barn under fem år. I Caracas overnatter han på et hotell med utsikt til La Carlota og motorveien, der demonstranter hadde møtt fram for å vise støtte til opposisjonsleder Juan Guaidó.

– Fra hotellet kan vi se motorveien. Der var det stor mobilisering, og vi så pansrede kjøretøy kjøre fram og tilbake. Det siste vi så var at demonstrantene klarte å presse sikkerhetsstyrkene tilbake, sier Lid til NTB.

Ved 15-tiden lokal tid tirsdag betegnet han situasjonen som rolig.

– Det er lite som skjer her nå, sier han.

Men tidligere på dagen var det hektisk.

– Det så ganske heftig ut. Det var mange branner inne på militærflyplassen og på området rundt flyplassen. Tåregass ble skutt kontinuerlig mot demonstrantene. Vi hørte flere runder med skarpe skudd, og det ble brukt sjokkgranater mot demonstrantene, sier Lid.

Det er varslet store protester på arbeidernes dag 1. mai.

– Dette er en befolkning som har det vanskelig fra før. Jeg håper det ikke blir mer vold 1. mai, sier han.