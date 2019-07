Marokko-drapsmenn dømt til døden

Det melder Danmarks Radio torsdag ettermiddag. En fjerde mann er dømt til livstid i fengsel, ifølge NRK.

Det var ventet at mennene kunne bli dømt til døden, men Marokko har ikke henrettet noen siden 1993.

Det er foreløpig uvisst om de dømte kommer til å anke dommen. Ankefristen er på ti dager.

Maren Ueland (28) fra Bryne og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i nærheten av Imlil i Atlasfjellene i desember i fjor. I alt 24 menn står tiltalt i rettssaken etter drapene, som har gått i terrordomstolen i Salé i Marokko.

Familiene til de to kvinnene har fremmet erstatningskrav på henholdsvis 1,4 og 9 millioner norske kroner til marokkanske myndigheter.

Etter det Aftenbladet erfarer, skal de etterlatte etter Maren Ueland være tilkjent 2 millioner dirham i erstatning. Der tilsvarer i underkant av 2 millioner norske kroner.

Etter utallige utsettelser, falt endelig dommen mot de tre hovedmennene og de andre 21 mennene som har vært tiltalt etter drapene på Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlasfjellene i desember i fjor.

Dommen i saken var ventet i forrige uke, men ble utsatt slik at alle de tiltalte skulle få mulighet til å si noen siste ord. Retten ble satt i Sale klokken 12 norsk tid torsdag, og rundt klokken seks var dommen klar.

De tiltalte har nå en ankefrist på ti dager. Både deres marokkanske bistandsadvokat Azeddine Kabbaj og bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen er sikre på at dommen vil bli brakt inn for ankedomstolen.

Ifølge NTB kan det ta opp mot ett år.

Aftenbladet kunne tidligere denne uken melde at Ueland-familien har besluttet å kreve oppreisning fra den marokkanske stat for å forhindre at en lignende terrorhandling skjer igjen. Det er foreløpig ikke bestemt hvor mye de vil be om, men dersom retten finner at det er grunnlag for oppreisning vil pengene gå til Maren Ueland-stiftelsen.

Stiftelsen vil konsentrere seg om forebygging av terror i marokkanske fengsler og arbeid med utdanning i Marokko, ifølge familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

25 år gamle Abdesamad El Joud er pekt ut som lederen av gruppen. Han har forklart seg i avhør om tiden før drapene, og har forklart at de ikke hadde råd til å slutte seg til IS i Syria. Derfor ville de angripe en militærleir eller et kjøpesenter i Marokko. Til slutt bestemte de seg for å drepe uskyldige turister på fjelltur.

Bare en uke før drapene skal bestemte de seg for å gjennomføre angrep i Imlil-fjellene, og de tiltalte reiste dit bare fire dager før drapene fant sted.

I retten forklarte El Joud at de ved fire anledninger så seg ut andre ofre, men at de lot være å drepe disse. Med andre ord var det helt tilfeldig at det var Ueland og Vesterager Jespersen som ble drept.