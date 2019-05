Nederland og Duncan Laurence vant Eurovision Song Contest 2019 med låten «Arcade». Dette er Nederlands femte seier, men den første siden 1975.

En femteplass til Norge og Keiino gjorde også at de ble best i Norden.

– Vi føler at vi vant Europa! Vi lager ikke musikk for anmeldere, så å se at vår kombinasjon av joik og fengende pop treffer så bredt er en ubeskrivelig god følelse, sier Tom Hugo i Keiino rett inn fra greenroom via NRKs pressekontakt og fortsetter:

– Nå gleder vi oss til å spille konserter i hele Norge og i hele Europa. Flere låter kommer! Sier TH.

Vinneren Duncan Laurence sa følgende før han framførte sangen sin på nytt lørdag kveld:

– Dette er for å ha store drømmer. Dette er for musikk først. Alltid.

Norge og Keiino kom på plassen foran Sverige og fikk hele 291 poeng fra folkejuryene – mest av alle landene. Totalt fikk Norge 338 poeng, seks poeng mer enn våre svenske naboer.

Italia tok andreplassen, Russland ble nummer tre og Sveits endte som nummer fire. Etter Norge og Sverige og på lista følger Aserbajdsjan på en sjuendeplass, Nord-Makedonia som nummer åtte, niendeplassen tok Australia og Island ble nummer ti.

Storbritannia fikk færrest poeng av alle og endte som nummer 26 i finalen i Tel Aviv – med kun 16 poeng.

Sist Norge var i toppen av finalelista var i 2013, da Tooji endte på en fjerdeplass.