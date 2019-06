Facebook lanserer egen kryptovaluta

Valutaen har fått navnet Libra, og med på laget har Facebook 28 partnere, deriblant Visa, MasterCard, Paypal og Uber.

Planene har vært kjent en stund, men tirsdag slapp nettverket en prototyp av Libra i åpen kildekode slik at utviklere kan implementere det i apper og tjenester og forberede seg på en lansering neste år.

Håpet er at den nye valutaen skal tas i bruk blant vanlige folk – og at man unngår de voldsomme kurssvingningene som har bidratt til å gjøre andre kryptovalutaer som Bitcoin vanskelige å bruke som betalingsmiddel. For å unngå svingninger skal Libra skal kobles til en samling av tradisjonelle valutaer, inkludert dollar og euro.

Styres fra Genève

En nonprofit-organisasjon basert i Genève skal på vegne av skaperne overvåke valutaen og råde over et fond med tradisjonelle penger som skal brukes til å holde den stabil.

Facebook blir bare en av flere stemmer i organisasjonen, men parallelt bygger nettgiganten en digital lommebok kalt Calibra som kan brukes til å oppbevare den nye valutaen.

– Vi ser på dette som et tilskudd til Facebooks oppdrag om å knytte folk sammen hvor enn de er, og det inkluderer å la dem utveksle verdier. Mange av dem som bruker Facebook, holder til i land hvor det er begrensninger på banktjenester eller kreditt, sier Tomer Barel, som sitter i ledelsen i Calibra.

Informasjonen som ligger i Calibra-systemet skal holdes strengt atskilt fra sosiale data hos Facebook og vil ikke bli brukt til skreddersydd markedsføring, opplyser selskapet.

AP/Scanpix

Regulert

For at Libra-valutaen skal kunne fungere globalt er den bygget på blokkjedeteknologi, og den bruker om lag 100 data-noder for å validere og registrere transaksjoner.

Libra-organisasjonen vil være de eneste som kan «trykke opp» ny valuta, noe som skal sikre at mengden holdes i takt med etterspørselen og valutareservene.

Valutaen skal være regulert og i tråd med lokalt lovverk i markedene den er til stede i, både med tanke på svindel, hvitvasking og andre mulige utfordringer, ifølge Calibra-ledelsen.

– Viktig initiativ

Facebook har de siste årene fått stadig større kritikk for håndteringen av personvern, og toppsjef Mark Zuckerberg har lovet en ny retning for det sosiale nettverket, bygget rundt mindre grupper, private meldinger og betalinger.

Enkelte analytikere tror Libra-lanseringen kan hjelpe til i dette arbeidet, men samtidig advares det om at Facebook må bygge tillit og sørge for å ivareta personvernet, ikke minst i lagringen av betalingsinformasjon.

Kryptovalutaplanene kan legge til rette for shopping, applikasjoner og spill og kan gi Facebook bedre utnyttelse av den brede brukerbasen i Asia, skrev RBC-analytiker Mark Mahaney i et notat i forrige uke.

– Dette kan vise seg å være et av de viktigste initiativene i selskapets historie og kan skape nytt engasjement og nye inntektsstrømmer, skrev han.