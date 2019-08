Russisk robot bistår astronauter på ISS

Den menneskelignende roboten satt i kommandosetet i Sojuz-kapselen, med et russisk flagg i høyre hånd, under oppskytingen tidlig torsdag morgen. Kort tid etter å ha gått inn i bane rundt jorda sendte Fedor ut en melding på Twitter om at den første delen av testene om bord hadde gått som planlagt.

Etter ankomst til den internasjonale romstasjonen ISS skal Fedor de neste ti dagene bistå besetningen med ulike oppgaver.

Ifølge Fedors konto på Instagram og Facebook har roboten lært seg å utføre håndgrep som den skal trene på i rommet.

– Det omfatter å koble til og koble fra kabler og å bruke standardverktøy, fra skrutrekkere og nøkkelverktøy til brannslukkere, sa Aleksander Blosjenko, som er programsjef i det russiske romfartsbyrået Roscosmos, på fjernsyn før oppskytingen fra den russiske basen Bajkonur i Kasakhstan.

Vanligvis er Sojuz-kapsler bemannet, men denne gang valgte man å bruke en robot som mannskap i stedet, for å teste ut et nytt redningssystem for nødssituasjoner. Kapselen ble skutt opp med en nyutviklet bærerakett, kalt Sojuz 2.1a. Bæreraketten er ventet å overta for Sojuz-FG-raketten neste år.