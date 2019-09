USA i alarmberedskap - Trump dropper Europa-tur

Donald Trump avlyser besøket til Polen. Han skulle vært der i helgen, men har valgt å bli hjemme på grunn av orkanen som har kurs mot Florida, Georgia, South Carolina opg North Carolina. Det er erklært unntakstilstand i de fire delstatene.

Orkanen ventes å ramme Floridas østkyst mandag med voldsomme nedbørsmengder og vindhastigheter på over 200 kilometer i timen.

Presidenten vil holde seg i USA, for å være sikker på at regjeringen retter søkelyset mot uværet.

I stedet for Donald Trump vil visepresident Mike Pence dra til Polen. Det var denne Europa-turen som opprinnelig var planlagt med en avstikker til Danmark.

– For å sikre at alle føderale ressurser er rettet inn mot stormen, har jeg besluttet å sende vår visepresident Mike Pence til Polen i mitt sted, sier Trump.

– Denne stormen ser ut til å kunne bli en veldig, veldig stor én, legger han til.

Mandag morgen, norsk tid, er stormen på vei fra Bahamas rett mot Palm Beach i Florida.

Meteorologene venter at stormen vil vende nordover når den treffer land. Samtidig er det ikke sikkert at den går inn over land i det hele tatt, men kystområder i det sørøstlige USA må regne med sterk vind og store nedbørsmengder uansett.

Unntakstilstand

Florida-guvernør Ron DeSantis har erklært unntakstilstand på grunn av orkanen. Flere områder er evakuert for pleietrengende personer. Idrettshaller rigges for øyeblikket til som tilfluktssteder.

Solskinnsstaten kommer til å bli en viktig vippestat ved presidentvalget neste år. Donald Trump tok Florida med bare ett prosentpoengs margin i 2016.

Da orkanen Maria rammet Puerto Rico i 2017 ble Trump kritisert for å gjøre for lite. Orkanen kostet 3000 puertoricanere livet.

Kort tid etter at orkanen Dorian feide inn over Bahamas ble det meldt om enorme ødeleggelser.

Videoer på sosiale medier fra Abaco i Bahamas, viser flomvann i gatene i en ikke navngitt by, mens flere andre klipp viser hus som har fått deler av taket revet av, strømledninger som er revet ned og biler som er veltet over ende av orkanen.

Det ble meldt om stormflo for Abaco på mellom 5,5 og 7 meter, og det Miami-baserte National Hurricane Center (NHC) betegner det som «høyere, ødeleggende bølger».

– Katastrofale tilstander i Ababco, skriver NHC.

Dorian var da på vei til å rase over øya Grand Bahamas med full styrke.

AP/Scanpix

Enorme krefter

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund og vindkast på 98 meter per sekund, noe som gjør Dorian like kraftig som den sterkeste orkanen noen gang målt, av dem som har truffet land før: Labor Day-orkanen i 1935.

Bare én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, med vindstyrke på 85 meter per sekund, men den hadde avtatt noe da den traff land. Det hadde ikke Dorian.

Bahamas statsminister Hubert Minnis uttrykte sin sorg over ødeleggelsene og sa det var umulig å si hvor havet sluttet og gatene begynte da Dorian pisket rundt skjærgården og spesielt ved Abaco.

Ifølge avisa Nassau Guardian sa Minnis at søndag var «sannsynligvis den tristeste og verste dagen i mitt liv å måtte tale til folket på Bahamas på».

SAKEN OPPDATERES