Russland testet atomberedskapen utenfor Finnmark

I en storstilt, varslet øvelse, blant annet over Barentshavet, testet det russiske forsvaret lørdag våpensystemene sine, også bæreraketter for atomvåpen.

Et bilde sendt ut at det russiske forsvarsdepartementet lørdag skal vise et russisk bombefly som deltar i en øvelse over Middelhavet etter å ha tatt av fra en base i Syria.

NTB-AFP-DPA

Samtidig med at spenningen over forholdet mellom Russland og Ukraina er på bristepunktet satte Russland i gang en storstilt militærøvelse lørdag. Øvelsen er blitt varslet på forhånd.

Like før klokken 11.30 opplyser Kreml til russiske medier at øvelsene i Barentshavet er i gang, skriver VG. Avisen siterer nyhetsbyrået Reuters som melder at russiske krigsskip og ubåter har avfyrt kryssermissiler og bæreraketter for atomvåpen. Også bombefly ble brukt under øvelsen.

– Alle raketter traff sine mål, noe som bekrefter deres ytelse, skriver Kreml i en uttalelse.

Russlands president Vladimir Putin skal selv ha startet øvelsen fra Kreml, sa talsperson Dmitrij Peskov i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, som er på besøk i Russland, var også til stede.