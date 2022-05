Oklahomas delstatsforsamling godkjente tilnærmet abortforbud

Delstatsforsamlingen i Oklahoma har vedtatt en lov som forbyr abort med noen få unntak, og abortklinikker i delstaten sier de kan måtte stenge når som helst.

De folkevalgte i Oklahoma har godkjent et forbud mot alle aborter, med få unntak. Delstatens abortklinikker sier de vil måtte stenge dørene om guvernør Kevin Stitt som ventet godkjenner loven. Her demonstrerer abortforkjempere foran delstatsforsamlingen i Oklahoma City.

NTB

Av delstatens fire abortklinikker, stengte to av dem dørene allerede da delstatens republikanske guvernør Kevin Stitt godkjente et forbud mot abort etter sjette uke tidligere i mai.

Den nye loven forbyr alle aborter - fra dag én i svangerskapet. Unntakene er når aborten er nødvendig for å redde livet til moren eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet.

Lovforslaget vil, i likhet med en lov som er vedtatt i Texas, tillate at hvem som helst kan saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å ta abort.

Loven i Texas forbyr abort så snart fosterets hjerteslag kan oppdages, i praksis rundt uke seks.

En advokat for de to andre uavhengige klinikkene sier at de ikke kan tilby tjenesten når loven blir godkjent av guvernør Stitt, som har indikert at han vil skrive under.

– Loven kan tre i kraft når som helst, og når den gjør det, kan enhver person saksøke klinikken, legene, alle som er involvert i å tilby abort i Oklahoma, sa advokat Rabia Muqaddam fra Center of Reproductive Rights, som representerer Oklahomas abortklinikker i rettssakene mot foreslåtte abortinnskrenkninger i delstatene.

Det er igangsatt rettsprosesser med mål om å stanse både Oklahomas og Texas' abortlover, men domstolene har enn så lenge latt dem stå.