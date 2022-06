Aftenposten: Bilder viser artillerivogner med norsk kamuflasje i Ukraina

Bilder og videoer viser artillerivogner i Ukraina med norsk kamuflasjemønster. Regjeringen vil ikke bekrefte om de har sendt tunge våpen til Ukraina.

En norsk M109 artillerivogn under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Lignende vogner er observert i Ukraina. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren / Forsvarets mediesenter / NTB

Verifiseringstjenesten Faktisk Verifiserbar har gått gjennom videoene fra Ukraina og mener de høyst sannsynlig viser norske artillerivogner av typen M109A3GN, skriver Aftenposten.

Analysen er gjort ved å sammenligne detaljer på bildene av vognene i Ukraina og i Norge, og funnene viser at disse er like.

På et av bildene fra Dmytrivka, vest for Kyiv, kan man se M109-artilleri bli fraktet av ukrainske trekkvogner. På et av bildene ser man tydelig norsk kamuflasjemønster, som er lett å gjenkjenne på grunn av sitt unike mønster.

Regjeringen vil ikke bekrefte at dette er vogner donert fra Norge.

– Regjeringen vurderer fortløpende om Norge skal sende mer våpen/materiell til Ukraina. Disse vurderingene og eventuelt pågående eller fremtidige bidrag kommenterer vi ikke, skriver pressevakt Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet fredag kveld.

Regjeringen har tidligere bekreftet at de har donert 4.000 panservernvåpen og Mistral-missiler til Ukraina.