USA: Tverrpolitisk enighet om våpenavtale i Senatet

Senatorer på tvers av partilinjene har presentert et forslag om en beskjeden økning i våpenkontrollen. Viktig skritt i riktig retning, sier Joe Biden.

Demonstrasjoner med krav om strengere våpenlover ble holdt i en rekke byer i USA i helgen. Foto: Keith Birmingham/The Orange County Register via AP/NTB

NTB-AP-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

President Joe Biden kaller forslaget om innstramminger et skritt i riktig retning.

– I dag kunngjør vi et fornuftig, tverrpolitisk forslag for å beskytte USAs barn, gjøre skolene våre trygge og redusere voldstrusselen over hele landet, sier gruppen på 20 folkevalgte i en uttalelse søndag.

Avtalen inneholder både en liten skjerping av våpenkontrollen og økte investeringer i psykisk helse og sikkerhet på skolene. Men den legger opp til betraktelig svakere våpenlover enn president Joe Biden og demokrater flest ønsker seg.

Etter massakrene i Texas og i New York i mai har de blant annet krevd forbud mot enkelte typer automatvåpen og store ammunisjonsmagasiner.

Rødt flagg-lover

Dersom det tverrpolitiske forslaget går gjennom, vil det likevel være den største føderale innskjerpingen i våpenlovene siden midten av 1990-tallet, skriver, Washington Post.

– Åpenbart innebærer det ikke alt jeg mener trengs, men det gjenspeiler viktige skritt i riktig retning. Og det vil bli den mest betydningsfulle våpensikkerhetslovgivningen Kongressen ar vedtatt på mange tiår, sier Biden om det tverrpolitiske forslaget.

I forslaget skal delstatene oppmuntres til å innføre såkalte rødt flagg-lover som gjør at myndighetene kan ta våpen fra enkeltpersoner som en dommer vurderer som en trussel. Forslaget går også ut at føderale bakgrunnssjekker for våpenkjøpere under 21 år for første gang omfatter et obligatorisk søk i straffesaksregisteret for ungdomsforbrytere.

Samtidig skal milliarder av føderale dollar pumpes inn i psykiske helseprogrammer og sikkerhetstiltak på skolene. Det innebærer finansiering til bevæpning.

Pakken inneholder ingen forslag om universelle bakgrunnssjekker for våpenkjøpere.

Et mulig vendepunkt

Dersom den tverrpolitiske avtalen fører til lovendringer, vil det være et vendepunkt. På tross av at USA har vært rystet av en lang rekke massakrer, har alle forsøk på å endre våpenlovene gått i stå i Kongressen.

Nå er det snakk om at lovendringene kan bli vedtatt allerede denne måneden.

Drap utført med skytevåpen er dagligdags i USA, men i mai var det to skytemassakrer som vakte spesielt sterke reaksjoner.

Til sammen 19 barn og to lærere ble skutt og drept på en barneskole i delstaten Texas, og ti svarte amerikanere ble skutt og drept på et supermarked i delstaten New York.

Det blåste nytt liv i våpendebatten, og lørdag deltok tusenvis av amerikanere i demonstrasjoner med krav om økt våpenkontroll over hele USA.

Hittil i år har våpenvold krevd over 19.400 menneskeliv i USA, over halvparten ved selvmord, ifølge Gun Violence Archive.