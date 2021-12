Demokrativennlig nyhetsmedium i Hongkong oppløses

Det prodemokratiske nyhetsmediet Stand News i Hongkong oppløses onsdag, etter at politiet anholdt sju personer med tilknytning til mediehuset.

200 betjenter fra Hongkong-politiet ransaket Stand News onsdag. Foto: Vincent Yu / AP Photo / NTB

NTB-AFP-Ritzau

Redaktør Patrick Lam er blant de arresterte etter razziaen mot Stand News i Hongkong. Onsdag ble mediehuset oppløst. Foto: Vincent Yu / AP Photo / NTB

Arbeidere bærer kasser med bevis ut av kontorene til Stand News i Hongkong onsdag. Foto: Vincent Yu / AP Photo / NTB

I en pressemelding fra Hongkong-politiet fremgikk det tidligere at omkring 200 uniformerte og sivile betjenter deltok i en stor razzia, og at en etterforskning av mediehuset er i gang.

Stand News-redaktørene Patrick Lam og Ronson Chan er blant de pågrepne. I tillegg til jobben i Stand News er Chan også leder av journalistforbundet i Hongkong.

Hongkongkomiteen i Norge kaller pågripelsene for et «brutalt angrep på pressefriheten i Hongkong».

– Pågripelsene markerer en alvorlig opptrapping av angrepene på det lille som er igjen av rettighetene og frihetene i Hongkong, som ble garantert av Beijing i 1997, heter det i en pressemelding, med henvisning til Hongkongs «grunnlov», som ble vedtatt da Hongkong ble overdratt fra Storbritannia til Kina i 1997.

I en post på Facebook skriver Stand News at Lam har gått av som redaktør, og at alle ansatte har blitt sagt opp. De legger til at nettsiden og sosiale medier knyttet til mediehuset ikke lenger vil bli oppdatert, og at de snart vil bli slettet.

Myndighetene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratibevegelsen i regionen etter at den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft. Kina innførte loven i fjor, etter at det i 2019 var omfattende demokratidemonstrasjoner i Hongkong i månedsvis.

Blant annet ble også den tidligere mediemogulen og aktivisten Jimmy Lai siktet denne uka for å ha distribuert opprørsk innhold. Han er også tiltalt for brudd på den nasjonale sikkerhetsloven, og dømt for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner.

Lais avis Apple Daily ble lagt ned i juni etter at myndighetene grep inn mot den, først i form av en politirazzia der flere ledere ble pågrepet og deretter ved å fryse avisas midler.