Minst 14 døde i lynnedslag i Pakistan

Minst 14 mistet livet og ytterligere tre ble skadd da lynet slo ned i to hus i det nordvestlige Pakistan søndag, opplyser myndighetene i landet.

NTB-AFP

Lynnedslaget skjedde i Torghar, en fjellregion i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, hvor kraftige monsunregn og skred har skapt farlige situasjoner siden onsdag.

– Minst 14 personer fra den samme storfamilien mistet livet etter at lynet traff to tilstøtende hus, sier en talsperson for provinsen til AFP.

De døde inkluderte fem barn og fire kvinner, la han til.