Boris Johnsons nærmeste rømmer – mulig arvtaker posisjonerer seg

Fire av Boris Johnsons nære medarbeidere har sagt opp jobbene sine. Samtidig kom en av de mulige arvtakerne med en uttalelse som tolkes som at han tar avstand.

Storbritannias statsminister Boris Johnson i en debatt i Underhuset.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Politikksjef Munira Mirza var den første til å melde sin avgang torsdag. Siden fulgte pressesjef Jack Doyle, før også stabssjef Dan Rosenfield og Johnsons øverste privatsekretær Martin Reynolds sa opp, melder BBC.

Ifølge BBC vil Rosenfield bli værende i stillingen i et par uker for å hjelpe til i overgangsperioden før en ny stabssjef er på plass.

– Det er alvorlig i den grad at dette er nære medarbeidere av Boris Johnson. Det er nok mye som gjør at de går alle fire, men det er også en dominoeffekt. Når en først rasler med sablene, følger andre etter, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad til NTB.

Blest etter uttalelse om Starmer

Politikksjef Munira Mirza, som har jobbet med Johnson i 14 år, gjorde det klart at det var statsministeren påstand mot Labour-leder Keir Starmer tidligere denne uken som var årsaken til avgangen.

I det britiske parlamentet mandag, under en debatt som de mye omtalte festene ved Statsministerens kontor, sa Johnson at Starmer ikke hadde rettsforfulgt TV-personligheten Jimmy Savile, da Starmer jobbet som riksadvokat.

Savile ble etter sin død anklaget for å ha utført seksuelle overgrep mot flere hundre kvinner og mindreårige. Starmer var ikke direkte involvert i avgjørelsene rundt Savile-saken.

Statsministeren har siden sagt at han ikke mente å uttale seg om Starmer personlig, men om embetet Starmer hadde ansvaret for. Johnson har ikke beklaget til Starmer.

Tar avstand

Finansminister i Johnsons regjering, Rishi Sunak, har også tatt avstand fra Savile-uttalelsen til sjefen sin.

Da han ble spurt om uttalelsen på en pressekonferanse torsdag, svarte Sunak slik:

– Helt ærlig, jeg ville ikke ha sagt det.

Han sa også at det var opp til statsministeren selv om han bør beklage eller ikke.

Sunak er en av favorittene til å ta over jobben til Johnson dersom sistnevnte skulle bli tvunget til å gå av.

– Alle spiller et spill

Storbritannia-ekspert Erik Mustad sier at Sunak – og alle andre – spiller et spill nå.

– De ligger i buskene. Det er ingen av de tunge kandidatene til å ta over som kan annonsere sitt kandidatur. Derfor er det en forsiktig uttalelse fra Sunak, som vi selvfølgelig kan lese masse inn i, sier Mustad.

Han sier det nå dreier seg om posisjonering. Spørsmålet er hvor mange som følger etter de fire som nå trakk seg. Det kan smitte over til folkevalgte, som sitter med makta over Johnsons framtid.

– Alle blir påvirket av dette spillet. Det er inne i det konservative partiet denne maktkampen foregår. Det er bare det konservative partiet selv som kan felle Boris Johnson, sier Mustad.

Han tror at Johnson vil klamre seg til makta helt til det ikke lenger er mulig å bli sittende. Endelige bevis på at han har løyet og brutt reglene kan bli det som må til.

– Vi har jo trodd det var game over lenge. Han har gravd denne graven sin dypere og dypere. Men han sitter der ennå, sier Mustad.

– Det ser ut som han ikke kommer til å gi seg før han får kniven så hardt på strupen, at det ligger bevis på bordet for at han har løyet og brutt reglene. Det tror jeg eventuelt kommer til å være dråpen som får begeret til å renne over.

– Lurvete anklage

Det er den manglende beklagelsen som fikk politikksjef Munira Mirza til si opp, skriver The Spectator.

– Du er en bedre mann enn mange av dine kritikere noen gang vil forstå, og det er derfor det er så utrolig trist at du svikter deg selv med å komme med en slik lurvete anklage mot opposisjonslederen, skrev Mirza i sitt oppsigelsesbrev.

Hun skriver også at hun oppfordret statsministeren til å beklage for å ha gitt et misvisende inntrykk om Starmers rolle i Savile-saken.

Flere skandaler

Det er ikke kjent om det er Johnsons påstand om Starmer som har fått de tre andre medarbeiderne til å si opp stillingene sine, men dette er ikke den eneste kontroversen Johnson står i for tiden.

Han er også hardt presset etter anklagene om at det skal ha foregått flere samlinger og fester i statsministerboligen i 2020 og 2021, da landet var under strenge koronarestriksjoner og befolkningen ikke fikk lov til å omgås.

Pressesjef Jack Doyle, som var blant de som opp torsdag, skal ha deltatt på minst en av disse samlingene, som nå er under etterforskning av politiet.