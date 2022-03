Skambankt-buss hentet flyktninger i Polen

Hardrockbandet Skambankt skulle egentlig på turné i Norge, men nå er turnébussen full av flyktninger fra Ukraina.

Inne på bussen begynner de å bli klare for avreise. Det er bandet Skambankt fra Jæren som har kjørt turnébussen til Polen for å ta med seg e busslass tilbake til Norge.

Bassist Tollak Friestad og gitarist og vokalist Terje Winterstø fotografert før bussen dro fra Krakow.

Flyktninger på vei om bord i bussen. Flesteparten kommer fra østlige deler av Ukraina.

Bussen forlater togstasjonen i Polen.

– Jeg er takknemlig for å få hjelp til å reise til Norge. Og at Norge er åpent for flyktninger, og at det er mulighet for å få jobb og komme i gang med livet igjen. Fram til krigen er ferdig, sier ukrainske Diana til NTB.

Fredag formiddag gikk hun på turnébussen til Skambankt ved togstasjonen i Krakow i Polen. Stasjonen er full av flyktninger fra Ukraina som prøver å komme seg videre i Europa, og for Diana og rundt 20 andre ble løsningen et hardrockband fra Jæren.

– Vi har tatt turnébussen, revet ut sengene og kjørt ned for å hente krigsflyktninger, forklarer bassist Tollak Kalvatn Friestad.

Hjembyen lagt øde

Flyktningene som ble med bussen, kommer hovedsakelig fra de østlige delene av Ukraina, som har blitt rammet hardt av bombing, forteller Morten Kroslid. Det var han som hentet gruppen ut av Ukraina med buss og fraktet dem videre til Krakow.

– Det var én av dem som hadde noen bekjente i Norge, men ellers har de ikke noe forhold til landet. Det er så vidt de vet hva hovedstaden i Norge er, sier han.

Mange av flyktningene har spurt om det er mulig å få seg jobb i Norge.

Ukrainske Diana flyktet fra byen Kharkiv 9. mars og reiste videre til Lviv nær grensen til Polen hvor hun ble plukket opp av Kroslid.

– Kharkiv er helt øde nå. En by på 1,5 millioner mennesker. Det er ingen biler igjen. Bygningene er helt tomme. Ingen mennesker i gatene. Alle forsøker å flykte, sier hun.

Planlegger også konsert

Skambankt har koordinert transporten med den ukrainske ambassaden i Norge, som også har skaffet en tolk til reisen.

Bussen skal videre å ha en overnatting i Berlin, før flyktningene ender opp på mottakssenteret i Nærland i Hå kommune.

– Jeg er veldig berørt av det som skjer i Ukraina. Jeg synes det er helt grusomt. Vi har sittet i buss med Natalya, som er fra Ukraina, som er tolken vår. Hun forteller jo litt. Hun venter på melding hver dag fra søskenbarnet sitt med melding om at han lever, sier bassist Friestad.

Bandet har også organisert en støttekonsert for Ukraina i Stavanger 28. april, sammen med flere andre lokale artister.

– Inntektene derfra går til Flyktninghjelpen. Dette er vår valuta. Vi har ikke så mye penger vi kan gi, men vi har dette. Alle bør bidra med det de kan, sa vokalist Terje Winterstø Røthing til NTB da bussen var på vei til Polen.