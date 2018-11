Trump ble sur på pressen etter kritiske spørsmål

Etter først å ha hyllet mellomvalget som en stor republikansk suksess, ble Trump brått i dårligere humør. Årsaken var flere kritiske spørsmål, blant annet om hvorfor han har kalt migrantkaravanen i Mexico for en "invasjon", og hvorfor han koblet en drapsdømt mexicaner til karavanen i en valgkampvideo.

Spørsmålene fikk Trump til å be flere journalister sette seg ned, samtidig som han karakteriserte en av dem som "frekk og forferdelig". Blant dem som fikk gjennomgå var Jim Acosta fra CNN, som ble fratatt mikrofonen av en Trump-medarbeider.

En annen journalist, Yamiche Alcindor, ble beskyldt for å stille et rasistisk spørsmål da hun spurte Trump om en kommentar på at enkelte sier at Det republikanske partiet støtter hvite nasjonalister.

Trump hevdet at støtten han får fra afroamerikanere er den største noensinne, og avviste anklagen.

Truet Demokratene

Trump anklaget også pressen for å være splittende, samtidig som han kom med et iherdig forsvar av sin egen stil.

– Jeg kan gjøre noe fantastisk, og de får det til å fremstå som noe dårlig. Jeg ville ha elsket å se enighet, selv i mediene. Jeg synes mediene er veldig splittende, sa Trump.

Under pressekonferansen advarte han også Demokratene mot å starte granskning av Det hvite hus. I så fall vil han sørge for at Demokratene får skylden for en eventuell lammelse av det politiske arbeidet i Kongressen. Like etter føyde han til at han gjerne ser et samarbeid på tvers av partiene.

- Bortkastet etterforsking

Trump lovet også at han ikke kommer til å stanse Russland-etterforskningen, som ble startet for å finne ut om Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet høsten 2016.

Men han fastsholdt at den er bortkastet.

– Det var ingen sammensvergelse. De kaster bort masse penger. Men jeg lar dem fortsette. Jeg kunne stanset det her og nå, sa Trump.

Pressen fikk også gjennomgå da Trump innledet pressekonferansen med å si at mediene før mellomvalget satte ny rekord i "svært fiendtlig" dekning.

– Utrolig suksess

Selv om Demokratene overtok kontrollen med Representantenes hus, mener han at mellomvalget var en stor suksess og at det gikk over all forventning.

– Det var en stor dag i går, en utrolig dag, sa Trump.

Deretter trakk han fram flere eksempler på republikanske kandidater som hadde gjort det bra etter at han hadde besøkt delstatene deres, og på motstandere i eget parti som gjorde det dårlig.

Presidenten strakte også ut en hånd til demokraten Nancy Pelosi, som han mener «fortjener» å bli ny leder i Representantens hus, et verv hun også har hatt tidligere.

Flere demokrater har sagt at de ikke vil støtte Pelosi, som har lagt an en forsonende tone mot Trump. Det har tydeligvis falt i god jord.

– Hvis de gir henne problemer, vil vi kanskje legge til noen republikanske stemmer. Hun har fortjent denne store æren, sa Trump.

Putin og Kim

Trump var også innom en rekke andre saker. Han bekreftet at han ved neste presidentvalg vil beholde Mike Pence som sin visepresidentkandidat. Han sa også at han har skværet opp med Canadas statsminister Justin Trudeau etter at de to havnet på kollisjonskurs tidligere i år.

Men han forventer ikke noe møte med Russlands president Vladimir Putin i Paris i helgen. Nord-Koreas leder Kim Jong-un håper han imidlertid å møte tidlig neste år.

Under seansen sørget han også for litt selvros:

– Jeg mener jeg er en stor moralsk leder, og jeg elsker vårt land, fastslo han.