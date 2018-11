IS under press fra flere fronter i Syria

Over sju år inn i den blodige borgerkrigen i Syria kjemper flere styrker på flere fronter for å drive jihadistgruppa IS ut av sine gjenværende territorier.

En kurdiskdominert allianse av kurdiske og arabiske krigere, Syrian Democratic Forces (SDF), forsøker å tvinge IS ut av en lomme i provinsen Deir al-Zor nær grensa mot Irak.

Offensiven ble iverksatt i september, men sterk IS-motstand har ført til redusert framdrift. I tillegg ble den en periode satt på vent i protest mot tyrkisk bombing av kurdiske milits-stillinger nord i Syria.

SDF-kommandør Redur Khalil understreker imidlertid lørdag at operasjonen pågår med full styrke.

– Vi har rykket fram på bakkenivå de siste dagene, men vi må være forsiktige på grunn av store mengder landminer, skyttergraver, tunneler og barrikader IS har satt opp, sier han.

Luftangrep

SDF får luftstøtte fra den USA-ledere koalisjonen mot IS. Lørdag ble det meldt at minst 43 mennesker ble drept av amerikanskledede luftangrep mot IS-lommen.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var 36 av dem familiemedlemmer av IS-krigere, og minst 17 av dem barn.

– Det er det høyeste sivile dødstallet som følge av luftangrep fra koalisjonen siden SDF begynte sin offensiv mot området i september, sa SOHR-leder Rami Abdelrahman.

Talsperson Sean Ryan bekrefter at koalisjonen gjennomførte luftangrep i Deir al-Zor lørdag, men avviser ellers SOHRs opplysninger.

– Det er ingen sivile dødsfall forbundet med de aktuelle luftangrepene, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Drevet ut i ørkenen

Jihadistgruppa IS vant kontroll over store deler av Syria og nabolandet Irak i 2014, og erklærte et «kalifat» i området. Siden da har de imidlertid mistet mesteparten av landområdene etter offensiver fra ulike koalisjoner og krigergrupper i begge land.

I Syria er IS' tilstedeværelse hovedsakelig begrenset til deler av den omfattende Badia-ørkenen og lommen i Deir al-Zor.

Lørdag meldte SOHR og det statlige nyhetsbyrået SANA at syriske regimestyrker drev jihadistene ut av sin siste gjenværende lomme i sør ved Tulul al-Safa, som ligger mellom provinsene Damaskus og Sweida.

– Området ble erobret etter at IS-krigere trakk seg ut. De dro østover i retning Badia-ørkenen, skrev observatørgruppa.

Blodig krig

Mer enn 360.000 mennesker har blitt drept siden borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS har understrekt flere ganger at den gjør sitt ytterste for å forhindre at sivile blir drept av luftangrepene deres.

Koalisjonen har likevel tidligere erkjent at den har vært ansvarlig for over 1.100 sivile dødsfall i Syria og Irak, men SOHR og andre rettighetsgrupper mener tallet er mye høyere.