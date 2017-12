Nederlandsk politi skjøt mann med kniv på Schiphol

Politiet opplyste kort tid etter hendelsen fredag ettermiddag at situasjonen var under kontroll og at det er trygt på flyplassen.

Den mistenkte ble skutt etter at han ifølge politiet fremsatte trusler med kniv. Han ble pågrepet og fjernet fra åstedet, heter det.

Mannens helsetilstand, identitet eller motiv er ikke kjent. Politiet mistenker ikke at hendelsen kan knyttes til terror. Ingen andre ble såret.

Hendelsen førte til en delvis og kortvarig evakuering av Schiphol Plaza, et område med butikker og spisesteder som ligger før sikkerhetskontrollen.

Schiphol er en av Europas travleste flyplasser, men flytrafikken ble ikke rammet av hendelsen, opplyser flyplassmyndighetene.