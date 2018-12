Tusenvis av sivile drept i krigen mot IS

Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har mottatt rapporter om at opptil 28.000 sivile er drept i de over 30.000 flyangrepene som de siste fire årene er utført mot antatte IS-mål i Syria og Irak.

Airwars har gransket rapportene og mener med sikkerhet å kunne fastslå at 11.636 sivile er drept i angrepene, blant dem nærmere 2.000 barn og over 1.000 kvinner.

En tredel sivile

Ifølge Airwars foreligger det også dokumentasjon for at ytterligere 2-3.000 sivile er drept, men denne er svakere. Meldinger om at ytterligere 8-12.000 sivile er drept har de ikke greid å etterprøve.

Over en tredel av alle sivile som er drept i Syria og Irak siden 2014, er drept av den USA-ledede koalisjonen som også Norge er en del av, anslo Airwars tidligere i år.

Massiv bombing

Over 100.000 bomber og raketter er sluppet over antatte IS-mål i de to landene siden det første flyangrepet i Arbil i Irak 8. august 2014.

Amerikanske fly er fortsatt på vingene over Syria og Irak, og operasjonen har derfor pågått lengre enn både den amerikanske borgerkrigen og USAs deltakelse i første og andre verdenskrig.

Fly fra Storbritannia, Frankrike og Nederland deltar også fortsatt i angrepene, som har vært avgjørende for å nedkjempe IS.

Ifølge Pentagon kontrollerer den ytterliggående islamistgruppa nå bare 1 prosent av områdene de tidligere hadde i Syria og Irak.

Erkjenner få sivile tap

Mens Airwars mener å kunne fastslå sivile tap i minst 1.351 flyangrep de siste fire årene, har den USA-ledede koalisjonen bare erkjent sivile tap i 262 av angrepene.

Det gikk nærmere ni måneder med massiv bombing før koalisjonen for første gang innrømmet at sivile liv kunne ha gått tapt i et angrep.

Koalisjonen erkjenner at 1.124 sivile trolig er drept i angrepene, men fastholder at alt blir gjort for å minimalisere tap av sivile liv.

Krever gransking

– Vi er ikke perfekte. Vi kan gjøre feil, og under slik krigføring så vil det skje tragedier. Men det er vi som er de gode, og de uskyldige menneskene på slagmarken vet forskjellen på oss og de andre, hevdet koalisjonens daværende øverstkommanderende, general Stephen J. Townsend i 2017.

Menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch har gjentatte ganger krevd gransking og mener at den USA-ledede koalisjonen kan ha begått krigsforbrytelser under den massive bombingen.